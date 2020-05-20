20 Май 2020 2020-05-20T18:48:39+03:00

В Белгородской области скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19. Фото: "КП" Архив

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В региональном департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что в области умер уже 13-й пациент с подтвержденным COVID-19. Скончавшийся — житель Вейделевского района 1959-го года рождения. Он проходил лечение в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского. Мужчина имел сопутствующие заболевания, которые вызвали осложнения, а затем и смерть. Всего в регионе за минувшие сутки выявлено 67 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил областной штаб по борьбе с короновироусной инфекцией.

Количество заболевших составило 1 428 человек. 312 находятся на госпитализации, 7 человек состоянии на ИВЛ. По контакту с заболевшими изолировано 1 466 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU