Работница белгородской птицефабрики и ее родственник попались на краже племенных петушков

20 Май 2020 2020-05-20T15:09:10+03:00

Охранники застали женщину, когда она передавала компаньону мешки через забор

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В Красненском районе охранники птицефабрики предотвратили кражу племенных петушков. Служба безопасности застала 49-летнюю работницу предприятия за интересным занятием. Женщина передавала через забор мешки своему свояку. Выяснилось, что в них находятся 30 птиц. Охранники сообщили о происшествии в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении женщины и ее родственника возбуждено уголовное дело за покушение на кражу группой лиц. Им грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU