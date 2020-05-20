В поселке Северный Белгородского района жителям напомнили об особом противопожарном режиме

20 Май 2020 2020-05-20T16:12:15+03:00

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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белгородского района в рамках профилактической операции «Останови огонь!» провели профилактический рейд в поселке Северный. Инспекторы напомнили его жителям, что на территории Белгородской области в условиях особого противопожарного режима запрещается разведение костров, сжигание мусора, стерни. Также запрещено сжигание пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня.

Во время рейда было распространено 45 памяток о правилах пожарной безопасности в весенний пожароопасный период и 45 о пожаробезопасном поведении детей. Гражданам разъяснены требованиям пожарной безопасности, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Жителям поселка напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории региона и основные причины пожаров и гибели людей.

ИСТОЧНИК KP.RU