2020-05-20T14:35:04+03:00
Общество

Житель Белгородской области оплатил штраф под контролем судебных приставов

Сумма составила 120 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Житель Белгородской области оплатил штраф под контролем судебных приставов. Фото Пресс-службы УФССП России по Белгородской областиЖитель Белгородской области оплатил штраф под контролем судебных приставов. Фото Пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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В Межрайонное отделение судебных приставов регионального УФССП России поступил исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа в размере 120 тысяч рублей. Под контролем судебных приставов он был оплачен.

Житель поселка Дубовое Белгородской области за отказ от прохождения медицинского освидетельствования был подвергнут административному наказанию. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он управлял автомобилем «Шевроле-Нива». Тем самым он совершил преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Судебный пристав-исполнитель направил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что неуплата задолженности в установленный срок - это злостное уклонение от уплаты штрафа и влечет его замену.

Чтобы не усугублять своего положения и избежать мер принудительного характера, должник оплатил уголовный штраф в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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