20 Май 2020 2020-05-20T09:33:58+03:00

В Старом Осколе подруга украла у подруги 400 тысяч рублей. Фото: архив КП

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В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Старому Осколу обратилась 30-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже сотового телефона. Сотрудники уголовного розыска установили, что мобильником потерпевшей воспользовалась ее подруга. По предварительным данным, злоумышленница несколько дней у нее гостила.

Утром, пока приятельница спала, подозреваемая взяла ее сотовый телефон и ушла домой. С помощью Мобильного банка она оформила на имя знакомой кредит, а полученные 400 тысяч рублей перевела на свой банковский счет. Полицейским удалось изъять телефон и часть похищенных денег.

Следственным отделом № 1 Следственного управления УМВД России по Старому Осколу по этому факту возбуждено уголовное дело. Санкции соответствующей статьи — до шести лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU