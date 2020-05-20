В Старом Осколе подруга украла у подруги 400 тысяч рублей
В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Старому Осколу обратилась 30-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже сотового телефона. Сотрудники уголовного розыска установили, что мобильником потерпевшей воспользовалась ее подруга. По предварительным данным, злоумышленница несколько дней у нее гостила.
Утром, пока приятельница спала, подозреваемая взяла ее сотовый телефон и ушла домой. С помощью Мобильного банка она оформила на имя знакомой кредит, а полученные 400 тысяч рублей перевела на свой банковский счет. Полицейским удалось изъять телефон и часть похищенных денег.
Следственным отделом № 1 Следственного управления УМВД России по Старому Осколу по этому факту возбуждено уголовное дело. Санкции соответствующей статьи — до шести лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU