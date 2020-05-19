2020-05-19T18:23:19+03:00
Общество

На самоизоляции россияне на треть сократили расходы

При сохранении общего дохода объем покупок резко сократился по сравнению с апрелем 2019 года и на 42% – с нынешним мартом
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Банк ВТБ (ПАО) проанализировал потребительскую активность жителей страны в период пандемии. Статистика такова: объем зарплатных начислений клиентам банка в апреле существенно не изменился, а вот транзакции по картам сократились на 34%. Значительно снизился и оборот по снятию в банкоматах: на четверть относительно апреля прошлого года и на треть – в сравнении с мартом года нынешнего.

Что ушло в минус? В первую очередь, стремительно просел сегмент путешествий. Почти вдвое сократились расходы на авиабилеты и более чем в 1,5 раза на транспорт. Если языком цифр, то расходы снизились с 7 до 1 миллиарда рублей и с 31 до 7 миллиардов соответственно.

Показали снижение и онлайн-заказы - на 30% относительно прошлого апреля, хотя их доля в общем объеме транзакций выросла. Через интернет стали чаще заказывать продукты питания из магазинов и ресторанов, одежду и обувь, продукцию из магазинов электроники, товаров для дома и от автодилеров. И еще примечательная статистика: на четверть выросли траты россиян на продукты, а на алкоголь – более чем вдвое.

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