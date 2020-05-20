Краеведческому музею села Репяховка Белгородской области 10 лет!

20 Май 2020 2020-05-20T10:32:26+03:00

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Краеведческий музей был открыт в 2010 году в Репяховском Центре культурного развития Краснояружского района Белгородчины, так что в этом году у него юбилей. В музее насчитывается 1035 единиц экспонатов. Он ведет работу по организации досуга: проводятся экскурсии, беседы, встречи, уроки путешествия, историко-краеведческие уроки, сообщает пресс-служба района.

При музее функционирует два клуба военно–патриотической направленности. Подростки принимают активное участие в традиционных акциях «Светлому празднику чистый район», «Помним – не смеем забыть», «Вахта памяти», «Помоги памятникам Отечества», «Бессмертный полк».

Ребята из клуба «Следопыт» проделали большую поисково-исследовательскую работу, собрав материалы о земляках–орденоносцах, о хирургическом полевом передвижном госпитале № 872, который располагался в годы Великлой Отечественной войны на территории Репяховского сельского поселения. Собран материал по участникам Курской битвы, героях СССР, ветеранах, тружениках тыла. Большая работа проводится по сбору материала о детях войны.

ИСТОЧНИК KP.RU