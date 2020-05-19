На 11 дорогах Белгородской области энергетики модернизируют освещение

19 Май 2020 2020-05-19T15:39:56+03:00

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В рамках заключенных контрактов в 2020 году «Россети Центр Белгородэнерго» построит и модернизирует в регионе 48,5 километров сетей наружного освещения вдоль 11 участков дорожной сети. В общей сложности для освещения трасс будет установлено 1049 новых светильников, в том числе 508 светодиодных.

Современное освещение появится на дорогах «Крым» - Комсомольский – Красиво в Белгородском районе, «Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка – Вязовое» в Краснояружском районе, «Белгород – Новый Оскол – Советское - Ивица» - Нечаево» в Корочанском районе, а также на участках «Солдатское-Архангельское», «Незнамово-Архангельское-Потудань-Роговатое», «Губкин-Аверино-Архангельское», «Валуйки-Уразово-Логачевка», «Валуйки-Казинка-Вериговка» в Старооскольском, Губкинском и Валуйском округах; «Волоконовка – Ливенка - Никитовка» и «Короча – Чернянка - Красное», «Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка – Колотиловка – Мощеное - Серетино» в Красногвардейском, Корочанском районах и Яковлевском районах области.

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