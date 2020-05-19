2020-05-19T15:07:31+03:00
Общество

Выставка "Страна пионерия" появилась в детской библиотеке Волоконовского района

Она посвящена 98-й годовщине образования пионерской организации
Ирина ТАРАСОВА
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Выставка "Страна пионерия" появилась в детской библиотеке Волоконовского района. Фото пресс-службы администрации Волоконовского районаВыставка "Страна пионерия" появилась в детской библиотеке Волоконовского района. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района
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В детской библиотеке Волоконовского района Белгородской области оформлена выставка-инсталляция "Страна пионерия". Она посвящена 98-й годовщине образования пионерской организации. Выставка рассказывает об истории появления пионерии, важнейших пионерских атрибутах, о законах и торжественном обещании юных пионеров.

Как сообщает пресс-служба администрации Волоконовского района, отдельная полка выставки-инсталляции посвящена пионерам-героям Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что пионерское движение стало историей, выставка будет интересна юным читателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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