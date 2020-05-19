Выставка "Страна пионерия" появилась в детской библиотеке Волоконовского района
В детской библиотеке Волоконовского района Белгородской области оформлена выставка-инсталляция "Страна пионерия". Она посвящена 98-й годовщине образования пионерской организации. Выставка рассказывает об истории появления пионерии, важнейших пионерских атрибутах, о законах и торжественном обещании юных пионеров.
Как сообщает пресс-служба администрации Волоконовского района, отдельная полка выставки-инсталляции посвящена пионерам-героям Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что пионерское движение стало историей, выставка будет интересна юным читателям.
ИСТОЧНИК KP.RU