Выставка "Страна пионерия" появилась в детской библиотеке Волоконовского района

19 Май 2020 2020-05-19T15:07:31+03:00

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В детской библиотеке Волоконовского района Белгородской области оформлена выставка-инсталляция "Страна пионерия". Она посвящена 98-й годовщине образования пионерской организации. Выставка рассказывает об истории появления пионерии, важнейших пионерских атрибутах, о законах и торжественном обещании юных пионеров.

Как сообщает пресс-служба администрации Волоконовского района, отдельная полка выставки-инсталляции посвящена пионерам-героям Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что пионерское движение стало историей, выставка будет интересна юным читателям.

ИСТОЧНИК KP.RU