В Белгородском районе появятся новые дороги

19 Май 2020 2020-05-19T19:20:57+03:00

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Строительство дорог в массиве Драгунское-75 Пушкарского сельского поселения Белгородского района идет полным ходом. Об этом сообщила пресс-служба администрации этого района. Уже построено 2,8 километра полотна с твердым покрытием, щебневая подушка уложена на 1,3 километра, песчаная — на 1,2 километра. Полностью обеспечить качественным дорожным полотном всех жителей массива Драгунское-75 планируют к концу октября 2020 года. Всего будет построено почти 12 километров качественных асфальтированных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU