В Белгородском районе появятся новые дороги
К концу октября построят почти 12 километров асфальтированных дорог
В Белгородском районе появятся новые дороги. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
Изменить размер текста:
Строительство дорог в массиве Драгунское-75 Пушкарского сельского поселения Белгородского района идет полным ходом. Об этом сообщила пресс-служба администрации этого района. Уже построено 2,8 километра полотна с твердым покрытием, щебневая подушка уложена на 1,3 километра, песчаная — на 1,2 километра. Полностью обеспечить качественным дорожным полотном всех жителей массива Драгунское-75 планируют к концу октября 2020 года. Всего будет построено почти 12 километров качественных асфальтированных дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU