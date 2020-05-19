2020-05-19T19:20:57+03:00
Общество

В Белгородском районе появятся новые дороги

К концу октября построят почти 12 километров асфальтированных дорог
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском районе появятся новые дороги. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ Белгородском районе появятся новые дороги. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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Строительство дорог в массиве Драгунское-75 Пушкарского сельского поселения Белгородского района идет полным ходом. Об этом сообщила пресс-служба администрации этого района. Уже построено 2,8 километра полотна с твердым покрытием, щебневая подушка уложена на 1,3 километра, песчаная — на 1,2 километра. Полностью обеспечить качественным дорожным полотном всех жителей массива Драгунское-75 планируют к концу октября 2020 года. Всего будет построено почти 12 километров качественных асфальтированных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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