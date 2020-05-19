Белгородские росгвардейцы задержали вора и пресекли кражу

19 Май 2020 2020-05-19T11:23:42+03:00

Сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении и мужчину, находившегося в розыске

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За минувшие выходные наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержал подозреваемого в совершении хищений личного имущества жителя Старого Оскола. А в Белгороде росгвардейцы пресекли кражу с охраняемого объекта и задержали мужчину, который находился в розыске.

Следуя по маршруту патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Старого Оскола заметили и остановили мужчину, подходившего под описание из ориентировки на подозреваемого в краже. Предварительно было установлено, что 36-летний неработающий, ранее судимый местный житель, совершил хищение мобильного телефона в домовладении своего знакомого. Задержанного передали участковому уполномоченному отдела полиции.

Днем позже в Белгороде наряд росгвардейцев около 11 утра получил сообщение о том, что сработали система охраны в супермаркете по улице Щорса. Сотрудникам Росгвардии удалось задержать неоднократно судимого 49-летнего белгородца, который пытался пронести мимо кассы неоплаченные товары. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще один экипаж Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования, задержал гражданина, находившегося в оперативном розыске по линии УМВД Белгорода. Задержанный передан полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU