У сотрудников белгородского правительства выявлен коронавирус
На прошедшем ежедневном брифинге в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что в здании областного правительства Белгородской области выявлена коронавирусная инфекция. Два сотрудники накануне заболели COVID-19. Работающие в здании областного правительства на Соборной площади, отправлены на изоляцию
Как подчеркнула заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова, заболевшие — не чиновники и не политики, а обычные сотрудники.
Напомним, что на 18 мая в области число заболевших коронавирусной инфекцией составило 1 292 человека, на самоизоляции находилось 3 034 белгородца.
ИСТОЧНИК KP.RU