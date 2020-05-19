У сотрудников белгородского правительства выявлен коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T08:28:04+03:00

Работающие в здании на Соборной площади, отправлены на изоляцию

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На прошедшем ежедневном брифинге в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что в здании областного правительства Белгородской области выявлена коронавирусная инфекция. Два сотрудники накануне заболели COVID-19. Работающие в здании областного правительства на Соборной площади, отправлены на изоляцию

Как подчеркнула заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова, заболевшие — не чиновники и не политики, а обычные сотрудники.

Напомним, что на 18 мая в области число заболевших коронавирусной инфекцией составило 1 292 человека, на самоизоляции находилось 3 034 белгородца.

ИСТОЧНИК KP.RU