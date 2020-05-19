23 жителей Ракитного Белгородской области COVID-19 заразил парикмахер

19 Май 2020 2020-05-19T11:40:51+03:00

Чем был вызван резкий всплеск заболеваний в Ракитном, объяснили в департаменте здравоохранения области

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Чем был вызван недавний резкий всплеск заболеваний в Ракитном, объяснила на ежедневном брифинге первый заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова. Она рассказала, что у 23 белгородцев, жителей Ракитного, уже подтвердился COVID-19, они болеют бессимптомно, еще 25 контактных ждут результаты анализов на самоизоляции.

По предварительным данным, парикмахер, заразивший такое количество жителей Ракитного, контактировал с семьями субэтнической тюркоязычной группы — турок-месхетинцев. Его направили проходить лечение в городскую больницу №2 Белгорода.

Напомним, что на сегодняшний день число заболевших в Ракитном составляет 75 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU