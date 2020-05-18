В Белгородском госуниверситете пройдет международный симпозиум

18 Май 2020 2020-05-18T14:53:31+03:00

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Завтра в НИУ «БелГУ» состоится открытие II международного симпозиума «InnovationsinLifeSciences». В этом году научный форум, который организован в рамках деятельности Белгородского научно - образовательного центра «Инновационные решения в АПК», пройдет в формате онлайн-видеоконференции.

II международный симпозиум носит интегративный характер и объединяет специалистов в области генетики, биотехнологии, фармации, ветеринарии, технологий продуктов питания. Тематика симпозиума ориентирована на фундаментальные и прикладные научные задачи, которые ставит перед собой региональный НОЦ «Инновационные решения в АПК».

Участников симпозиума, среди которых именитые ученые Армении, Венгрии, Германии, Казахстана, Китая, Нидерландов, России, Румынии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Чехии, будут приветствовать ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета Олег Полухин.

В программе симпозиума более 150 докладов по восьми направлениям. Также планируется провести финал конкурса-выставки студенческих инновационных проектов. Работа симпозиума будет проходить на русском и английском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU