18 снарядов ликвидировали белгородские взрывотехники на прошлой неделе

18 Май 2020 2020-05-18T13:58:51+03:00

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За прошедшую неделю белгородские взрывотехники ликвидировали 18 единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 11 мая в селе Козинка Грайворонского городского округа в поле при проведении полевых работ была обнаружена авиабомба весом 15 кг. В этот же день в Белгороде владелец земельного участка при строительстве дома обнаружил минометную мину 82 мм. Эти и другие взрывоопасные "подарки" обезврежены.

В городе Строитель Яковлевского городского округа обнаружена граната F-1. В селе Безлюдовка Шебекинского городского округа очевидцы нашли в лесополосе две минометные мины 81мм. Также в селе Береговое Прохоровского района при проведении земляных работ в огороде хозяин дома обнаружил гранату F-1.

12 мая в Белгороде на пересечении улиц Есенина и Буденного очевидцем был обнаружен артиллерийский снаряд 76 мм. На следующий день в селе Новоясеневка Ракитянского района очевидец нашел артиллерийский снаряд 76 мм и две минометные мины 50 мм.

Это неполный перечень обнаруженных снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были изъяты и ликвидированы взрывотехниками поисково-спасательной службы Белгородской области на специальном полигоне.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением боеприпасов времен Великой Отечественной войны занимаются только специалисты. Спасатели предупреждают: ржавчина на боевых снарядах не является гарантией безопасности находки.

ИСТОЧНИК KP.RU