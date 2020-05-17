2020-05-17T15:44:11+03:00
Общество

Ветераны Волоконовского района на троих отметили 275 лет

Ветеранам выразили признательность за достойный жизненный путь
Ирина ТАРАСОВА
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Жители Волоконовского района на троих отметили 275 лет.Жители Волоконовского района на троих отметили 275 лет.Фото: Архив "КП"
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Сразу три жителя Волоконовского района Белгородчины отметили юбилеи. Пелагее Трофимовне Кисловой из хутора Одинцов и Николаю Андреевичу Чернобай из хутора Верный исполнилось по 90 лет. А Варваре Семеновне Колтуновой, жительнице хутора Зеленый Клин – 95. Как сообщила пресс-служба администрации района, поздравляя ветеранов, представители местной власти пожелали, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали заботой и вниманием.

Низкий поклон этим замечательным людям за ту сложную жизненную дорогу, по которой они прошли достойно, будучи участниками исторических событий и трудясь в годы Великой Отечественной войны, послевоенное время во благо будущего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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