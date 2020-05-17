2020-05-17T12:46:44+03:00
Общество

В Белгороде проходят дистанционные уроки по профилактике травматизма

Транспортные полицейские и железнодорожники учат детей безопасности
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде проходят дистанционные уроки по профилактике травматизма.В Белгороде проходят дистанционные уроки по профилактике травматизма.Фото: "КП" Архив
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В преддверии летних каникул инспекторским составом отделения по делам несовершеннолетних Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с работниками Белгородского региона ЮВЖД проводится дистанционная работа по профилактике детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

Полицейские и железнодорожники направили в средне-специальные и средние общеобразовательные учебные заведения региона, наиболее приближенные к железнодорожному полотну, профилактические видео-материалы «Береги жизнь». Также дети получили вкладыши к мобильному приложению ОАО РЖД «Берегись поезда!».

С этими материалами школьников и студентов ознакомят преподаватели в режиме удаленного электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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