В Белгороде проходят дистанционные уроки по профилактике травматизма
В преддверии летних каникул инспекторским составом отделения по делам несовершеннолетних Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с работниками Белгородского региона ЮВЖД проводится дистанционная работа по профилактике детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.
Полицейские и железнодорожники направили в средне-специальные и средние общеобразовательные учебные заведения региона, наиболее приближенные к железнодорожному полотну, профилактические видео-материалы «Береги жизнь». Также дети получили вкладыши к мобильному приложению ОАО РЖД «Берегись поезда!».
С этими материалами школьников и студентов ознакомят преподаватели в режиме удаленного электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
ИСТОЧНИК KP.RU