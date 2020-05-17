2020-05-17T12:11:33+03:00
Общество

У 2 914 белгородцев обнаружена ВИЧ-инфекция

Треть инфицированных заразилась при употреблении внутривенных наркотиков
Ирина ТАРАСОВА
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У 2 914 белгородцев обнаружена ВИЧ-инфекция.У 2 914 белгородцев обнаружена ВИЧ-инфекция.
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Как сообщает региональный Роспотребнадзор, у 2 914 белгородцев на 1 мая обнаружена ВИЧ-инфекция. Только в этом году зарегистрировано 67 новых случаев. Среди заболевших СПИДом есть и несовершеннолетние белгородцы. Треть всех инфицированных заразилась путем употребления внутривенных наркотиков, еще 71,4 процента зараженных — половым путем.

По области показатель заболеваемости вирусом иммунодефицита человека составил — 4,3 на 100 тысяч населения.

Напомним, 17 мая отмечается День памяти умерших от СПИДа. Этот день впервые был проведен в Сан-Франциско (США) в 1983 году. Тогда такую акцию инициировала группа людей, которых лично коснулась проблема СПИДа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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