В Белгороде на Спортивной сбили 13-летнего велосипедиста

16 Май 2020 2020-05-16T16:03:59+03:00

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В субботу, 16 мая, около 13 часов 20 минут в Белгороде произошло ДТП на улице Спортивная в районе дома №2 «в». По предварительным данным, «Фольксваген» под управлением водителя 1990 года рождения сбил 13-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что мальчика доставили в больницу. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия. Полицейские призывают жителей региона усилить контроль за детьми. Водителям напоминают о необходимости быть внимательными за рулем, особенно возле пешеходных переходов и в местах остановок общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU