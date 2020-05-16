Житель Красненского района Белгородчины ответит за связь с несовершеннолетней

16 Май 2020 2020-05-16T12:52:59+03:00

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Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Красненского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста).

Во время следствия было установлено, что подозреваемый, поддерживающий отношения с семьей 15-летней односельчанки и достоверно зная о ее возрасте, 3 января 2020 года, вступил с ней с интимную связь. Девочка находилась в его автомобиле. А спустя некоторое время выяснилось, что она забеременела.

Дальнейшие следственные действия направлены на оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего. После все материалы уголовного дела будут переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU