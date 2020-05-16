Шесть дворов Старого Оскола к осени приведут в порядок

16 Май 2020 2020-05-16T15:00:03+03:00

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В этом году в Старом Осколе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обновят шесть дворовых территорий. Благоустройство объектов, на которое направлено более 41 миллиона рублей, сегодня идет полным ходом. К примеру, у подъездов домов № 16, 16а, 16б и 17, расположенных в микрорайоне Молодогвардеец, рабочие уже обустроили тротуары и приступили к ремонту дорожного покрытия и укладке тротуарной плитки.

У домов № 20 и 21 в микрорайоне Студенческий после обустройства пешеходных дорожек и новых проездов во дворах специалисты выравнивают площадки. Кроме этого, они делают тротуар вдоль забора Индустриально-технологического техникума. А на Лебединце - у домов №24 и 24а - строители наводят последние штрихи, укладывая асфальт на участке, прилегающем к одному из этих жилых зданий.

Во дворах не только обновили тротуары, обустроили проезжую часть и парковочную зону для автомобилей, но и разметили детские площадки. Кроме названных дворов, будут благоустроены дворы в микрорайонах Королева 7, 8; Комсомольский, 35 и 5. Завершить работы строители намерены к сентябрю.

В целом в Белгородской области благоустроят 126 территоий в 15 муниципалитетах. Из них 35 общественных и 91 дворовая, сообщила заместитель начальника ЖКХ области Вероника Новикова. Запланированный объем финансирования больше 1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU