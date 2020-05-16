2020-05-16T11:57:20+03:00
Общество

В зимнем саду белгородского госуниверситета пополнение

Колючие, но симпатичные экземпляры добавились в коллекцию кактусов
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото: архив пресс-службы БелГУ.Фото: архив пресс-службы БелГУ.
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Сделать такой подарок альма-матер решил ее выпускник. Вадим Касулин – обладатель частной коллекции этих удивительных растений. Девять их видов, среди которых ферокактусы и кактусы маммиллярии, теперь переданы зимнему саду. Некоторые из них находятся во вполне почтенном для домашнего растения возрасте – старше 10 лет.

Сотрудники зимнего сада отвечают всем, кто не считает это колючее создание выдающимся представителем флоры: цветение кактуса – явление исключительное. Собственно, в этом и состоит главная ценность их выращивания, уверены специалисты зимнего сада БелГУ.

В частности, Ирина Архипова поясняет, что цветок на кактусе появляется один раз в несколько лет. А некоторые растения могут и вообще не расцвести, если строго не соблюдать оранжерейные условия. К сожалению, раскрывшийся бутон радует своим видом всего несколько часов. Но зрелище это очень красочное, щедро вознаграждающее цветоводов эмоциями за долгие уход и ожидание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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