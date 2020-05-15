2020-05-15T17:15:11+03:00
Общество

В Старом Осколе пенсионер похитил ванну на бассейн для уточек и получил от соседа палкой

Оба мужчины стали фигурантами уголовных дел
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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За кражу ванны у соседа пенсионер получил палкой по рукам.За кражу ванны у соседа пенсионер получил палкой по рукам.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Инцидент произошел в одном из старооскольских сел. По предварительным данным, 70-летний пенсионер, проходя мимо двора соседа, присмотрел ванну. Пожилой мужчина решил перетащить сантехнику к себе домой, чтобы устроить бассейн для уточек. В процессе он был замечен прохожим, который пристыдил похитителя и позвал владельца имущества. Узнав о краже, хозяин ванны решил проучить пенсионера, и нанес ему несколько ударов деревянной палкой по рукам и ногам.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что уголовные дела возбуждены в отношении обоих мужчин. Одному инкриминируют покушение на кражу, другому - умышленное причинение легкого вреда здоровью. Санкции обеих статей – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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