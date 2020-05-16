2020-05-16T09:15:35+03:00
Общество

Жители Волоконовки Белгородской области дали новому скверу название «Юность»

Любимое место отдыха объединило людей разных возрастов
Ирина ТАРАСОВА
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Жители Волоконовки дали скверу название «Юность». Фото пресс-службы администрации Волоконовского районаЖители Волоконовки дали скверу название «Юность». Фото пресс-службы администрации Волоконовского района
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В поселке Волоконовка Белгородской области не так давно построен сквер за зданием администрации района. Всеобщим голосованием волокончане выбрали скверу название «Юность», объединяющее всех. Для кого-то это воспоминание о далеких годах молодости, связанных с этим местом, а для других – сегодняшняя молодость.

За это время сквер стал любимым местом отдыха волокончан разных возрастов: здесь находят занятие по душе малыши на детской площадке, молодежь на спортивной, на скамейках отдыхают мамы с колясками, пожилые люди общаются в тени деревьев. 13 мая была установлена малая архитектурная форма с названием «Сквер «Юность» и декоративная скамейка в виде сердца.

После монтажа электрической проводки буквы будут светиться ночью: возле каждой установлен светодиодный фонарь, а «сердце» – скамейку обрамляет светодиодная лента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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