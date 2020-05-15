2020-05-15T16:29:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Белгородские парки не успев открыться, вновь закрылись

15 мая губернатор подписал постановление, которое вновь ужесточает режим самоизоляции
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские парки не успев открыться, вновь закрылись. Старую табличку можно и не убирать.Белгородские парки не успев открыться, вновь закрылись. Старую табличку можно и не убирать.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Как сообщила вице-губернатор Белгородской области Ольга Павлова, в области изменилась эпидемиологическая ситуация. В связи с этим 15 мая губернатор Евгений Савченко подписал новое постановление, которым ужесточаются меры по противодействию коронавирусной инфекции в регионе. В частности, приостановлено действие парков, скверов, общепита.

Ольга Павлова сообщила следующее:

- Мы вынуждены частично вернуться к режиму, который у нас существовал до 12 мая. Это значит – приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Второе – приостановить функционирование парков, скверов и рекреационных зон, – сообщила чиновница.

Что касается возврата к более свободному режиму, он станет возможным только в том случае, если количество инфицированных в области пойдет на спад. Пока же область демонстрирует значительный рост. На сегодняшний день в регионе выявлено 79 новых случаев заболевания, а число заболевших превысило тысячу человек.

Также чиновница отметила, что большая часть заведений общепита еще не успела открыться, следовательно процесс открытия-закрытия должен пройти без ущерба для их работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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