В Белгородской области у железной дороги обнаружено 3 артиллерийских снаряда

15 Май 2020 2020-05-15T13:59:04+03:00

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14 мая вблизи поселка Майский Белгородского района при обслуживании рабочим железнодорожных путей и стрелочных переводов были обнаружены три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной Войны. Взрывотехники поисково-спасательной службы области эти боеприпасы изъяли и ликвидировали на специальном полигоне.

Главное управление МЧС России по Белгородской области отмечает, что белгородская земля переполнена боеприпасами, оставшимися еще со времен великой битвы на Курской дуге и крупнейшего в истории всех войн танкового сражения под Прохоровкой. Произошло сражение 12 июля 1943 года в районе станции Прохоровка на территории совхоза Октябрьский, Белгородской области. Это было одно из крупнейших в военной истории сражений с применением бронетанковых сил. И, несмотря на то, что с тех прошло много десятков лет, но тотальная зачистка территории все еще продолжается.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения ВОП или внешне схожего с ним предмета, необходимо немедленно сообщить об опасной находке в Службу спасения по телефону «112» или в полицию – «102». Если производятся земляные или другие работу, их необходимо остановить, хорошо запомнить место обнаружения предмета и по возможности установить предупредительные знаки.

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые действия с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU