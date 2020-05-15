2020-05-15T17:59:34+03:00
Общество

Уродующих город объявлениями губкинцев ждет штраф

Для юридических лиц это сумма от 20000 до 80000 рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Уродующих город объявлениями губкинцев ждет штраф. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаУродующих город объявлениями губкинцев ждет штраф. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
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Индивидуальные предприниматели, физические лица часто используют объявления, плакаты, афиши для привлечения покупателей, расширения своей сети услуг. За них предусмотрен административный штраф: на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 5000 до 15000 рублей, на юридических лиц от 20000 до 80000 рублей согласно закона Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области».

На улицах города Губкин часто можно наблюдать размещенные объявления типа «Выставка», «Распродажа», «Займы», «Деньги», «Пропала собака» и так далее на опорах линий электропередач, стенах домов, остановках, а иногда даже на деревьях. Разноцветные наклейки портят облик ухоженного города. Размещение подобных объявлений вне специально отведенных для этого мест считается административным правонарушением, будет отслеживаться и наказываться штрафами, сообщает пресс-служба Губкинского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Уродующих город объявлениями губкинцев ждет штраф
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