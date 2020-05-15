2020-05-15T15:42:36+03:00
Общество

Россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи

Рост в 2 раза, а в Москве и области в 20 раз по сравнению со средним значением апреля зафиксирован на прошедших майских праздниках
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..Фото: "КП" Архив
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Одновременно с этим сократились расходы на онлайн-заказы – на 15%. Средний чек на покупки в данной категории в интернет-магазинах составил около 10 тысяч рублей в регионах и 12 тысяч рублей в Москве и области. В оффлайн-сетях он оказался ниже: в регионах России - около 2200 рублей, в Москве и области - 3400 рублей.

- В первой половине майских праздников рост трат в продуктовых оффлайн-магазинах составил 10%, причем в первый день он вырос в 1,5 раза, что могло свидетельствовать о покупке запасов по пути на дачу. По итогам всех выходных тенденция продолжилась, в профильных магазинах мы видим значительный рост объема транзакций. Это говорит о росте числа россиян, которые предпочитают проводить самоизоляцию на дачах, - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ, проанализировавшего и представившего вышеуказанные данные.

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