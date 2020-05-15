2020-05-15T19:13:46+03:00
Общество

В белгородском сирингарии стало больше растений

Коллекцию ботанического сада НИУ «БелГУ» пополнили 11 сортов ароматной сирени
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото: пресс-служба БелГУ.Фото: пресс-служба БелГУ.
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Напомним, что реализация проекта «Белгородская сирень», инициированного губернатором, идет в регионе третий год. И нам уже есть чем гордиться: на территории ботсада создана уникальная коллекция сирени, которая является на данный момент крупнейшей не только в России, но и в СНГ.

Накануне двадцать пять саженцев высадили представители руководства вуза и ботанического сада – мероприятие стало очередным этапом создания белгородской школы селекционеров сирингария.

- Считаю, что с каждым годом это направление должно занимать ключевые позиции в дальнейшем развитии проекта, - отметил ректор университета Олег Полухин. - В настоящее время селекционеры продолжают выводить новые сорта сирени. К концу месяца коллекция ботанического сада будет насчитывать 326 сортов.

К слову, одним из самых выдающихся экземпляров в коллекции сирингария является сегодня сорт «Маршал Баграмян», относящийся к сортам Победы. Многие из них носят имена полководцев, благодаря которым были выиграны знаменательные битвы Великой Отечественной, в том числе и Прохоровское танковое сражение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В белгородском сирингарии стало больше растений
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