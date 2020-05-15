Под Белгородом перевернулась «шестерка»

15 Май 2020 2020-05-15T11:12:18+03:00

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Автоавария произошла 14 мая в Корочанском районе. В девятом часу вечера 27-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2106», двигался по трассе «Белгород – Новый Оскол – Советское». По предварительным данным, причиной дорожного происшествия стала слишком высокая скорость.

В результате мужчина не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Водитель получил травмы. По данным региональной Госавтоинспекции, других ДТП с пострадавшими за минувшие сутки в Белгородской области не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU