2020-05-15T10:24:42+03:00
Общество

В Белгородском литературном музее говорили о терроризме

В организации мероприятия приняли участие сотрудники пограничной службы
Ирина ТАРАСОВА
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Гостями встречи стали писатель Сергей Бережной и военный журналист Геннадий Алехин. Фото пресс-службы Пограничного управления.Гостями встречи стали писатель Сергей Бережной и военный журналист Геннадий Алехин. Фото пресс-службы Пограничного управления.
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Терроризм опасен не только своим насилием, физическим уничтожением людей. Он опасен идеологией, активно распространяемой в обществе, и по преимуществу среди молодежи. 13 мая в Белгородском литературном музее состоялась встреча-лекция на тему «Из истории терроризма в России».

Все громче и в современной литературе звучат голоса писателей, которые своим творчеством стремятся предотвращать распространение идеологии терроризма. Как правило, авторы таких книг – в прошлой непосредственные участники контртеррористических мероприятий. Гостями встречи стали писатель, публицист, лауреат нескольких литературных премий Сергей Бережной и военный журналист, автор книг и документальных фильмов Геннадий Алехин.

Сергей бережной обратил внимание на то, что несмотря на древнюю историю методов борьбы с терроризмом, они не ушли в прошлое, а по прежнему активно используются не только отдельными лицами или небольшими группами, но и разветвленными организациями и государствами. А сегодня -террористы, проповедующие самые разные идеологии, активно ставят себе на службу достижения технического прогресса и информационных технологий.

Геннадий Алехин уделил особое внимание одной из основных страниц войны нашей страны с террором – войне на Северном Кавказе. И роль литературного творчества, сила слова в современной антитеррористической борьбе, играет далеко не последнюю роль.

В Белгородском литературном музее говорили о терроризме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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