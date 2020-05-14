В Белгородской области от заражения COVID-19 скончался еще один пациент

14 Май 2020 2020-05-14T17:24:55+03:00

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По сообщению регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 13.00 14 мая в Белгородском регионе выявлено 52 новых случая заболеваний. К сожалению, от заражения COVID-19 скончался еще один пациент — 58 летняя женщина, жительница Ракитянского района. Она проходила лечение от коронавирусной пневмонии.

Всего в регионе на сегодняшний день 994 заболевших 250 человек находятся на госпитализации, в тяжелом состоянии на ИВЛ — 9 человек. За сутки 38 человек выздоровело (с начала истории заболеваний в области — 264 человека). Число умерших составило 9 человек. На самоизоляции находятся 2 917 человек, изолированы по контакту с заболевшими 878 человек. В розыске за уклонение от режима самоизоляции находятся 7 белгородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU