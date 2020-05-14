Под Белгородом пьяный мужчина украл десятиметровый баннер

14 Май 2020 2020-05-14T14:13:23+03:00

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С заявлением о пропаже баннера в полицию обратились представители администрации Дубовского сельского поселения. Десятиметровая растяжка с надписью «С праздником» украшала ограждение спортивной площадки в Репном. Участковый по горячим следам нашел предполагаемого вора. Им оказался 26-летний местный житель, уже не раз попадавший в поле зрения правоохранителей.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 13 мая, прогуливаясь подшофе по улицам села, он увидел баннер, снял его, свернул в рулон и пошел в гости к другу. Оставив свою добычу у приятеля в летней кухне, подозреваемый прилег на диван и уснул. Разбудил злоумышленника участковый. Похищенный баннер стоимостью четыре тысячи рублей полицейские изъяли. Сам парень так и не смог толком объяснить, зачем он ему был нужен.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU