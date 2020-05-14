2020-05-14T12:06:16+03:00
Общество

Старооскольский гендиректор находится под следствием из-за невыплаты зарплаты

Следствие ходатайствует перед судом о назначении руководителю-должнику судебного штрафа
Ирина ТАРАСОВА
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Старооскольский гендиректор коммерческого предприятия находится под следствием из-за невыплаты зарплаты.Старооскольский гендиректор коммерческого предприятия находится под следствием из-за невыплаты зарплаты.Фото: "КП" Архив
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Следственным отделом по городу Старый Оскол следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора одного из коммерческих предприятий в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Так как обвиняемая совершила преступление впервые, полностью признала свою вину, а также загладила причиненный преступлением вред, следствие ходатайствует перед судом о назначении руководителю наказания в виде судебного штрафа.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая, являясь генеральным директором, более 3 месяцев подряд начисляла работникам заработную плату, но выплачивала менее половины. Таким образом перед семью работниками у нее образовалась задолженность по зарплате в сумме 235 тысяч рублей, сообщает пресс-службы регионального Следственного комитета.

В ходе расследования уголовного дела генеральный директор в полном объеме погасила задолженность по заработной плате перед потерпевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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