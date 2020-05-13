Белгородские синоптики прогнозируют заморозки в ночь на 14 мая

13 Май 2020 2020-05-13T17:01:42+03:00

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По информации белгородского гидрометцентра, 14 мая в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а вот днем возможен небольшой дождь. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. Ночью воздух прогреется максимум до 6 градусов тепла. Однако местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Температура воздуха днем 11-16° тепла.

В результате значительного похолодания возможно неблагоприятное воздействие температуры на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель. Также возрастает риск возникновения техногенных пожаров.

Чтобы защитить молодые всходы от заморозков, рекомендуется укрывать их материалами с малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты). Также можно воспользоваться дымлением (окуриванием), используя для этого дымовые шашки или дымовые кучи.

В ГУ МЧС региона напоминают белгородцам о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Не пользуйтесь неисправным или самодельным электрооборудованием, не оставляйте приборы включенными в сеть надолго и не ставьте их рядом с легко возгораемыми предметами.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «112». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU