В «Умном квартале» Белгорода энергетики полностью модернизировали сеть наружного освещения

13 Май 2020 2020-05-13T16:05:33+03:00

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Большие объемы работ по модернизации систем уличного освещения были проделаны в Белгородской области: здесь заменили 3275 светильников и дополнительно смонтировали 4362 светоточки, 800 из которых оснащены специальными блоками индивидуального управления с возможностью диммирования светового потока. Впервые такую систему энергетики применили на территории «умного квартала» в городе Белгороде. Проект «Умный квартал» реализуется совместно с администрацией города и предусматривает построение интеллектуальной городской среды на территории одного из жилых микрорайонов. В пилотной зоне, где проживает порядка 11 тысяч человек, специалисты белгородского филиала «Россети Центр» полностью модернизировали сеть наружного освещения, заменив около 500 светильников на светодиодные и организовав индивидуальную систему управления каждым из них. Все объекты наружного освещения включены в единую геоинформационную систему с отображением на карте города.

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