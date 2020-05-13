2020-05-13T16:05:33+03:00
Общество

В «Умном квартале» Белгорода энергетики полностью модернизировали сеть наружного освещения

Все светильники включены в единую геоинформационную систему с отображением на карте города
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

Большие объемы работ по модернизации систем уличного освещения были проделаны в Белгородской области: здесь заменили 3275 светильников и дополнительно смонтировали 4362 светоточки, 800 из которых оснащены специальными блоками индивидуального управления с возможностью диммирования светового потока. Впервые такую систему энергетики применили на территории «умного квартала» в городе Белгороде. Проект «Умный квартал» реализуется совместно с администрацией города и предусматривает построение интеллектуальной городской среды на территории одного из жилых микрорайонов. В пилотной зоне, где проживает порядка 11 тысяч человек, специалисты белгородского филиала «Россети Центр» полностью модернизировали сеть наружного освещения, заменив около 500 светильников на светодиодные и организовав индивидуальную систему управления каждым из них. Все объекты наружного освещения включены в единую геоинформационную систему с отображением на карте города.

Читать далее >>>

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк продлевает срок действия карт
Дороги Прохоровского района Белгородчины благоустроят к осени
Четверо белгородцев не растонировали по требованию ГИБДД автомобили и получили арест
Белгородские синоптики прогнозируют заморозки в ночь на 14 мая
Белгородские «Совы» вышли на охоту
В «Умном квартале» Белгорода энергетики полностью модернизировали сеть наружного освещения
В Старом Осколе прохожие и участковый спасли истекающего на лавочке кровью мужчину
Белгородка в пылу ссоры с сожителем подожгла чужую квартиру
В Белгороде значительно увеличилось количество общественного транспорта
Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2
В Белгородской области сильный ветер повалил деревья
37% жителей регионов Центральной России планируют традиционный летний отпуск
В Белгородском районе заканчивается весенняя расчистка территории
На Белгородчине на фасадах пожарно-спасательных частей появились таблички в честь ветеранов Великой Отечественной
Наши родные – настоящие герои!
Белгородские оперативники разоблачили «жертву коррупции»
356 семей Чернянского района Белгородской области получили выплаты на детей до 3-х лет
С начала года более 600 клиентов Сбербанка из Белгородской области начали копить при помощи страхования
На дорогах Белгородской области с начала года 29 детей пострадали и один погиб
Постпраздничные итоги от белгородской Госавтоинспекции – 93 пьяных, около 2000 нарушений ПДД
Абоненты Tele2 могут брать SIM-карты в салонах без спроса
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе