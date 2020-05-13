Белгородка в пылу ссоры с сожителем подожгла чужую квартиру

13 Май 2020 2020-05-13T15:13:50+03:00

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Жительница Белгородской области может получить судимость за поджог съемной квартиры. Происшествие случилось 12 марта. Выяснение обстоятельств пожара закончилось возбуждение уголовного дело.

По предварительным данным, 26-летняя квартирантка пенсионерки и ее сожитель, выясняли отношения. Девушка стала выгонять бойфренда, а тот отказывался уходить. В пылу ссоры постоялица облила мебель и стены растворителем и подожгла комод.

В пресс-службе УМВД сообщили, что ущерб, причиненный пенсионерке, оценен в 170 тысяч рублей. За умышленное повреждение чужого имущества девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU