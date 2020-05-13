2020-05-13T16:40:19+03:00
Общество

Белгородские «Совы» вышли на охоту

Автомобилистов снова станут штрафовать
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские «Совы» вышли на охоту.Белгородские «Совы» вышли на охоту.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде с 12 мая вновь заработали программно-аппаратные комплексы фотовидеофиксации «Совы», сообщает пресс-служба городской мэрии. В администрации подчеркивают, что камеры будут контролировать нарушения правил дорожного движения в зоне действия знаков «Остановка запрещена». Они включены в связи с окончанием нерабочих дней и началом в регионе первого этапа снятия ограничений.

Напомним, что до 12 мая жители региона могли оставлять свои машины на безвозмездной основе в зоне действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой дополнительной информации 8.5.4 «Время действия».

Подчеркивается, что на платных парковках оставить автомобили на безвозмездной основе можно до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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