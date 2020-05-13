В Белгородской области сильный ветер повалил деревья

13 Май 2020 2020-05-13T13:27:52+03:00

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Из-за сильного ветра и дождя 12 и 13 мая в Белгороде и по области зафиксированы три случая падения деревьев. На борьбу с последствиями неблагоприятных погодных условий незамедлительно выезжали спасатели.

Так, одно дерево упало на проезжую часть под напором стихии в Губкинском городском округе во вторник, 12 мая. Сообщение об этом поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 15.40. А уже спустя час работники МУП «Благоустройство» распили и вывезли дерево. Случившееся не повлияло на движении автотранспорта.

Уже после полуночи,13 мая в Единую дежурно-диспетчерскую службу Губкинского городского округа поступило еще одно сообщение об упавшем дереве на автодороге «Губкин – Троицкий». В район происшествия оперативно прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 8. В скором времени пожарные освободили проезжую часть от последствий непогоды.

В областном центре сегодня ночью на улице Красногвардейская дерево также упало на проезжую часть дороги. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Белгород. Спасатели распилили дерево и убрали его на обочину.

ИСТОЧНИК KP.RU