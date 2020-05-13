Наши родные – настоящие герои!

13 Май 2020 2020-05-13T12:04:36+03:00

Работники «Мираторга» делятся воспоминаниями о родственниках, которые выиграли войну, а потом совершали подвиги, поднимая страну из руин

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Труд на ниве сельского хозяйства и животноводства – сложнейший. Особенно, когда речь идет о тяжелом послевоенном времени.

Белгородец Сергей Гурский, начальник участка производственной площадки Ивица 2, говорит, что никогда не думал, о работе в сельскохозяйственной отрасли:

- Моя деятельность в агрохолдинге началась в 2016 году, где я начинал работу по другой специализации, а спустя некоторое время захотел попробовать себя в животноводстве. Сначала перевелся слесарем, потом работал оператором свиноводческого комплекса на производственную площадку «Казацкое-2», затем старшим оператором свиноводческого комплекса на производственную площадку «Ивица-2», где на данный момент работаю начальником участка. Так и получилось, что сам того не подозревая, пошел по стопам моего дедушки.

Дед Сергея - Семисоров Алексей Иванович - родился 25 апреля 1926 года. Во время Великой Отечественной войны проходил службу в армии, служил в 453 зенитном артиллерийском полку под Ленинградом. После Победы продолжал службу до октября 1946 года - производили зачистку территории от снарядов, патронов боевых техник и тому подобных страшных следов войны. После возвращения со службы работал в колхозе «Заря коммунизма» в Прохоровском районе, восстанавливая хозяйство. С 1979 года и до самой пенсии работал начальником участка животноводческого комплекса и за свой труд награжден медалью.