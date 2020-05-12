2020-05-12T16:10:58+03:00
Происшествия

На дорогах Белгородской области с начала года 29 детей пострадали и один погиб

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее к юным участникам дорожного движения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В региональной Госавтоинспекции подвели итоги работы за четыре месяца. Особое внимание в ведомстве традиционно уделяют проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

С начала года на дорогах области произошло 29 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В них 29 детей получили травмы и 1 ребенок погиб. Среди пострадавших в дорожных авариях – 14 маленьких пассажиров.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее к юным участникам дорожного движения. С начала года за нарушения правил перевозки детей к ответственности привлекли 2837 водителей. Полицейские напоминают белгородцам о необходимости использовать детские автокресла, тем более что сэкономить за счет их отсутствия не получится. Штраф за нарушение – 3000 рублей. Примерно столько же стоит кресло для юного пассажира. При выборе удерживающего устройства надо учитывать физиологические особенности ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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