2020-05-12T14:06:41+03:00
Общество

В Белгороде полиция ищет совершившего вооруженный налет на аптеку

Лицо злоумышленника скрывала медицинская маска
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: Телеграм-канал "Белгород №1"фото: Телеграм-канал "Белгород №1"
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В социальных сетях появилось видео ограбления одной из аптек в Белгороде. Сообщается, что преступление произошло вечером 10 мая на улице Есенина. Злоумышленник был в черной медицинской маске и перчатках. Мужчина вел себя дерзко и угрожал аптекарю пистолетом. Настоящее ли он использовал оружие, не известно. Его добычей стали деньги в сумме около 18 тысяч рублей. Забрав их, налетчик скрылся. После этого сотрудница аптеки нажала «тревожную кнопку».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области подтвердили информацию о происшествии. В ведомстве сообщили, что сейчас проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника. Полиция работает над задержанием налетчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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