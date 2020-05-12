В Белгороде полиция ищет совершившего вооруженный налет на аптеку

12 Май 2020 2020-05-12T14:06:41+03:00

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В социальных сетях появилось видео ограбления одной из аптек в Белгороде. Сообщается, что преступление произошло вечером 10 мая на улице Есенина. Злоумышленник был в черной медицинской маске и перчатках. Мужчина вел себя дерзко и угрожал аптекарю пистолетом. Настоящее ли он использовал оружие, не известно. Его добычей стали деньги в сумме около 18 тысяч рублей. Забрав их, налетчик скрылся. После этого сотрудница аптеки нажала «тревожную кнопку».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области подтвердили информацию о происшествии. В ведомстве сообщили, что сейчас проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника. Полиция работает над задержанием налетчика.

ИСТОЧНИК KP.RU