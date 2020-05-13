2020-05-13T09:34:00+03:00
Общество

356 семей Чернянского района Белгородской области получили выплаты на детей до 3-х лет

5 тысяч рублей будут выплачиваться на каждого ребенка в апреле - июне
Ирина ТАРАСОВА
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356 семей Чернянского района получили выплаты на детей до 3-х лет.356 семей Чернянского района получили выплаты на детей до 3-х лет.Фото: "КП" Архив
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В апреле 2020 года 356 чернянских владельцев материнского капитала, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет, получили дополнительную финансовую поддержку в размере 5 тысяч рублей. Напомним, в соответствии с указом Президента России семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей. Она будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

В распоряжении семей почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать одно заявление в личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР или портале gosuslugi.ru, указав все необходимые сведения в обязательных графах заявления. Обращаем внимание, что в связи с коронавирусной инфекцией органы ПФР и МФЦ ведут прием только по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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