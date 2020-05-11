В Белгородской области — новая смерть от заражения COVID-19
Как сообщил региональный областной штаб о ситуации с коронавирусной инфекцией в Белгородской области, по состоянию на 12:00 11 мая 2020 года число заболевших с начала пандемии составило 798 человек. За минувшие сутки выявлено рекордное для региона число новых заболеваний — 91 случай. К сожалению, зарегистрирована новая смерть от заражения коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в области уже умерло 7 человек.
Число госпитализированных составило 201 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 11 пациентов. Выздоровело с начала пандемии всего 183 человека. На самоизоляции находятся 2 597 человек, изолированы по контакту с заболевшими 770. В розыске за уклонение от соблюдения режима самоизоляции находятся 3 белгородцев.
ИСТОЧНИК KP.RU