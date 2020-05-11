В Белгородской области — новая смерть от заражения COVID-19

11 Май 2020 2020-05-11T12:51:10+03:00

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Как сообщил региональный областной штаб о ситуации с коронавирусной инфекцией в Белгородской области, по состоянию на 12:00 11 мая 2020 года число заболевших с начала пандемии составило 798 человек. За минувшие сутки выявлено рекордное для региона число новых заболеваний — 91 случай. К сожалению, зарегистрирована новая смерть от заражения коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в области уже умерло 7 человек.

Число госпитализированных составило 201 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 11 пациентов. Выздоровело с начала пандемии всего 183 человека. На самоизоляции находятся 2 597 человек, изолированы по контакту с заболевшими 770. В розыске за уклонение от соблюдения режима самоизоляции находятся 3 белгородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU