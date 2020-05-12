2020-05-12T11:00:28+03:00
Общество

В Староивановке Белгородской области оборудуют новый пляж

Жители села завезли песок, изготовили мостик, установили столы и скамейки
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Староивановке Белгородской области оборудуют новый пляж. Фото пресс-службы администрации Волоконовского районаВ Староивановке Белгородской области оборудуют новый пляж. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района
Изменить размер текста:

В Староивановском сельском поселении Волоконовского района Белгородской области ведутся работы по благоустройству пляжа. Пляжная зона расположится на реке Оскол со стороны села Староивановка. Как сообщила пресс-служба администрации Волоконовского района, инициативной группой жителей села завезен песок, изготовлен мостик для прыжков в воду, установлены столы и скамейки.

Теперь летний отдых для детей и взрослых на этом месте станет куда комфортнее. Работы по благоустройству зоны отдыха будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде полиция ищет совершившего вооруженный налет на аптеку
Даже в изоляции белгородские ветераны Великой Отечественной не остались без внимания
В Белгороде на пожаре спасли мужчину
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
В Староивановке Белгородской области оборудуют новый пляж
Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей
В Ивнянском районе Белгородчины в память о воинах-лесниках высажено 13 елей
Памятник Великой Отечественной отремонтирован в селе Лесное Уколово в Красненском районе
В Белгородской области — новая смерть от заражения COVID-19
В Строителе Белгородской области таксист возил пассажиров в сильном подпитии
Агитбригады в Белгородском районе пели и плясали под окнами ветеранов
Оперативники Белгородского района задержали подозреваемых в автомобильных кражах
В Белгородской области пригородный поезд «Валуйки – Старый Оскол – Валуйки» отменили
В Белгороде средь бела дня в своей квартире зарезали женщину
Памятники героям Великой Отечественной открыли в Борисовском районе Белгородской области
В Шебекинском округе пчелам запретят летать
Алексеевских ветеранов Белгородчины поздравляют волонтеры-медики
А в Валуйках военный парад был!
«Бессмертный полк» создали в следственном управлении Следкома по Белгородской области