В Староивановке Белгородской области оборудуют новый пляж

12 Май 2020 2020-05-12T11:00:28+03:00

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В Староивановском сельском поселении Волоконовского района Белгородской области ведутся работы по благоустройству пляжа. Пляжная зона расположится на реке Оскол со стороны села Староивановка. Как сообщила пресс-служба администрации Волоконовского района, инициативной группой жителей села завезен песок, изготовлен мостик для прыжков в воду, установлены столы и скамейки.

Теперь летний отдых для детей и взрослых на этом месте станет куда комфортнее. Работы по благоустройству зоны отдыха будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU