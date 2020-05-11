В Строителе Белгородской области таксист возил пассажиров в сильном подпитии
За пьяную езду грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав
В Строителе Белгородской области таксист возил пассажиров в сильном подпитии.Фото: "КП" Архив
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В городе Строитель Яковлевского района Белгородской области на улице 5 августа был остановлен автомобиль такси. Как пишут в соцсетях, сотрудники ДПС проверили водителя такси и оказалось, что он в сильном подпитии. При этом он спокойно возил пассажиров. Машину задержали и отправили на специальзированную стоянку. А водителю, согласно установленных правил, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем.
Напомни, что за повторное подобное нарушение предусмотрено уголовное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU