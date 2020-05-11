2020-05-11T12:26:50+03:00
Общество

В Строителе Белгородской области таксист возил пассажиров в сильном подпитии

За пьяную езду грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав
Ирина ТАРАСОВА
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В Строителе Белгородской области таксист возил пассажиров в сильном подпитии.В Строителе Белгородской области таксист возил пассажиров в сильном подпитии.Фото: "КП" Архив
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В городе Строитель Яковлевского района Белгородской области на улице 5 августа был остановлен автомобиль такси. Как пишут в соцсетях, сотрудники ДПС проверили водителя такси и оказалось, что он в сильном подпитии. При этом он спокойно возил пассажиров. Машину задержали и отправили на специальзированную стоянку. А водителю, согласно установленных правил, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем.

Напомни, что за повторное подобное нарушение предусмотрено уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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