В Белгороде средь бела дня в своей квартире зарезали женщину
Убийство произошло в высотке на бульваре 1-го Салюта
В Белгороде средь бела дня в своей квартире зарезали женщину.Фото: "КП" Архив
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Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области, 9 мая в Белгороде в квартире высотного дома на бульваре 1-го Салюта было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. Происшествие носит криминальный характер.
По предварительным данным, женщине нанесли несколько ножевых ранений, на месте работала следственная группа. Других подробностей в региональном Следственном комитете не разглашают. Устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к происшествию.
ИСТОЧНИК KP.RU