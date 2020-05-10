10 Май 2020 2020-05-10T15:09:09+03:00

В Белгороде средь бела дня в своей квартире зарезали женщину. Фото: "КП" Архив

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Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области, 9 мая в Белгороде в квартире высотного дома на бульваре 1-го Салюта было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. Происшествие носит криминальный характер.

По предварительным данным, женщине нанесли несколько ножевых ранений, на месте работала следственная группа. Других подробностей в региональном Следственном комитете не разглашают. Устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU