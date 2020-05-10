Оперативники Белгородского района задержали подозреваемых в автомобильных кражах

10 Май 2020 2020-05-10T16:46:41+03:00

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Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району раскрыли серию автомобильных краж. Полицейские установили причастность к преступлениям двух 19-летних местных жителей. Злоумышленники орудовали по ночам: выезжали в села района в поисках чего-нибудь ценного. Добычей становилось дизельное топливо и автомобильное имущество. Нарушители закона подъезжали к грузовым автомобилям и при помощи шланга сливали солярку. В общей сложности им удалось похитить более 800 литров дизтоплива, которое они продали.

Кроме того, злоумышленники вскрыли четыре легковых автомобиля, откуда похитили магнитолы, электроинструменты и другое ценные имущество. От их действий пострадали как минимум восемь автовладельцев. Часть похищенного полицейским удалось изъять.

Сейчас устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, возбуждены уголовные дела. Санкции соответствующей статьи до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU