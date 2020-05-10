10 Май 2020 2020-05-10T09:40:35+03:00

А в Валуйках военный парад был! Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

Изменить размер текста: A A

Валуйчане смогли сделать День Победы особенным, несмотря на пандемию. Дома и улицы украсили государственной символикой и портретами легендарных предков - героев времен Великой Отечественной войны. Символизируя Парад Победы, сегодня по улицам города с песнями военных лет прошла колонна из трех единиц военной техники.

Мини-парад начал движение от памятника воинам-освободителям 201-й танковой бригады. Перед стартом представители власти, военнослужащие и духовенство возложили цветы к подножью памятника. Военная колонна вместе с автолюбителями проехала по улицам города по заранее разработанному маршруту, охватывая как можно больше домов.

Как и в День Победы 1945 года, на каждой улице праздничное шествие возле домов встречали неравнодушные жители с теплыми улыбкам и цветами.

ИСТОЧНИК KP.RU