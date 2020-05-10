Алексеевских ветеранов Белгородчины поздравляют волонтеры-медики

10 Май 2020 2020-05-10T11:00:06+03:00

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В эти праздничные дни в рамках проекта "Вам, Родные!" Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ всем участникам Великой Отечественной войны Алексеевского городского округа Белгородчины волонтеры вручают подарочные наборы. Подарки ветеранам по месту жительства вручают волонтеры-медики. При поздравлении обязательно соблюдаются меры безопасности. Наборы сформированы за счет средств, собранных в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В них входят входят букет гвоздик, сладости, чай, печенье, рыба и другие продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU